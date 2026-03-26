

El incremento en los combustibles no fue de un día para el otro: se dio de manera progresiva, en una seguidilla de ajustes que, casi sin pausa, terminaron consolidando una suba cercana al 17% en lo que va de marzo en Mar del Plata.

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La comparación entre los valores del 7 de marzo y los actuales deja en evidencia esa escalada sostenida. En las últimas horas, las pizarras ya muestran cifras que marcan un nuevo techo: la nafta súper ronda los $2049, la premium supera los $2210, mientras que el diésel también se ubica por encima de los $2100.

Lejos de tratarse de un único ajuste, el aumento se fue aplicando en tramos, lo que generó una suba “silenciosa” pero constante en los surtidores. Cada retoque fue empujando los precios hacia arriba hasta alcanzar los valores actuales, que hoy impactan de lleno en el bolsillo.

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El efecto no se limita a cargar combustible. Este tipo de incrementos tiene un efecto dominó sobre toda la economía: transporte, logística, alimentos y servicios. Por eso, la suba progresiva de marzo ya empieza a sentirse en otros rubros y anticipa un Índice de Precios al Consumidor con mayor presión.

Con este escenario, marzo se perfila como otro mes caliente en términos inflacionarios, donde los combustibles vuelven a jugar un rol clave en la dinámica de precios.

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