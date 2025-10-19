A pocas horas de disputar la final del Mundial Sub 20 ante Argentina, el entrenador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, encendió la previa con una frase que define el espíritu de su equipo: “Nadie es invencible”. En conferencia de prensa, el DT aseguró que respetan a la Albiceleste, pero que están preparados para competir con sus propias armas.

“Marruecos es un equipo con muchas herramientas. Argentina es excelente, pero vamos a dar todo”, afirmó con seguridad. Su declaración apunta directamente al invicto argentino, que no ha recibido goles en los últimos cuatro partidos. Lejos de achicarse, Ouahbi propone un duelo táctico donde la clave estará en la capacidad de adaptación.

Otro de los ejes del discurso del entrenador marroquí fue su postura sobre el control del juego: “El tema de la posesión es algo que para mí no importa. Mi equipo está preparado para tener la pelota o para no tenerla”. Con esto, dejó entrever que su enfoque estará más en la estrategia que en imponer un estilo único.

Además de la táctica, Ouahbi destacó el crecimiento emocional y grupal de sus jugadores durante el torneo: “Nuestro equipo ha afianzado su cohesión, su generosidad y su confianza. Eso se demuestra en la tranquilidad que transmitimos”. La final, para Marruecos, no es solo una chance deportiva, sino también una validación de un proceso formativo.

Por último, el DT de 49 años subrayó la importancia de aprender de las derrotas pasadas: “En la Copa de África nos dimos cuenta que podemos ser fuertes y aprender de los errores”. Marruecos ya sorprendió al mundo con su evolución futbolística, y este domingo puede coronar ese camino con su primera estrella en la historia juvenil.

Recordemos que el cotejo se disputa hoy a las 20 horas local y será televisado por Telefé.