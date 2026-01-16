El Gobierno nacional puso en marcha un procedimiento administrativo para dar de baja del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga a un total de 20 organizaciones que, tras las verificaciones realizadas, no registraban actividad operativa ni afiliados activos dentro del sistema de salud privado.

La medida fue impulsada por la Superintendencia de Servicios de Salud y apunta a depurar el padrón oficial, manteniendo únicamente a aquellas entidades que cumplen con los requisitos legales y efectivamente brindan prestaciones médicas. Según se informó, las firmas alcanzadas por esta decisión no desarrollaban funciones concretas ni contaban con documentación actualizada que acreditara su funcionamiento.

Dentro del listado aparece Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil, lo que generó consultas en el ámbito local. No obstante, desde Centro Medicommar del Plata Asociación Civil aclararon que la inclusión de su nombre responde a una situación administrativa vinculada a registros anteriores y no a su actividad actual.

La entidad marplatense destacó que no opera como empresa de medicina prepaga ni ofrece planes de cobertura médica, sino que se trata de una asociación civil sin fines de lucro integrada por profesionales de la salud del Partido de General Pueyrredon. En ese sentido, remarcaron que el proceso iniciado por el organismo nacional no implica cambios en su funcionamiento ni afecta a pacientes o trabajadores.

Desde el área de control explicaron que este tipo de resoluciones forman parte de una política de ordenamiento del sistema, con el objetivo de transparentar la información y evitar la permanencia de entidades inactivas dentro del registro oficial.

