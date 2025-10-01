El Gobierno nacional oficializó este miércoles la emergencia agropecuaria en diez municipios de la provincia de Buenos Aires, tras las graves inundaciones que afectaron miles de hectáreas productivas durante los últimos meses.

La decisión, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1450/25 del Ministerio de Economía, ratifica la declaración previa realizada por la Provincia en septiembre y amplía el alcance de las medidas de asistencia a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y ARCA.

La emergencia abarcará el período comprendido entre el 1º de mayo y el 31 de octubre de 2025 en los partidos de Hipólito Yrigoyen, General Alvear, General Viamonte, Las Flores, Chivilcoy, Junín, Roque Pérez, General La Madrid, Chacabuco y Monte.

Con esta resolución, los productores de las zonas afectadas podrán acceder a beneficios impositivos y crediticios, como prórrogas en el pago de tributos y facilidades en líneas de financiamiento, con el fin de mitigar las pérdidas sufridas por el anegamiento de campos y la paralización de la actividad agropecuaria.

La medida llega en un contexto de malestar creciente del sector rural, que reclama desde hace tiempo obras de infraestructura para mitigar el impacto de las lluvias, en especial el avance del Plan Maestro del Río Salado.

El alivio fiscal intenta recomponer el vínculo del Gobierno con el agro, después de la breve quita de retenciones a los granos que solo duró 48 horas y generó fuertes críticas en las entidades del campo.

Fuente: Dib