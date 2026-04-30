El nacimiento se produjo durante la mañana en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, mediante una cesárea programada. Según trascendió, tanto el bebé como su mamá se encuentran en perfecto estado de salud.

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La pareja eligió el nombre Vito para homenajear sus raíces italianas y porque su significado está vinculado a la vida y la protección.



“Bienvenido Vito. Somos muy felices por tu llegada. Te amamos”, escribió la periodista en sus redes junto a la emotiva postal familiar.

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