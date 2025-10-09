LABURO surge como una respuesta concreta frente a la exclusión, la pobreza y la violencia que alimentan redes de narcotráfico y trata. Participan la Cooperativa San Cayetano (Argentina), la empresa social Pibiesse (Italia) y el emprendimiento Dawnlight (Costa de Marfil).

“El punto que une las distintas experiencias es el trabajo. Desde ahí se brindan herramientas laborales y contención emocional a víctimas del narcotráfico, la trata y la exclusión”, explicó Ezequiel Conde, cofundador de Sinodar.

La iniciativa lanzará una línea de productos textiles y gráficos con diseños que celebran la cultura del trabajo y la resistencia al poder mafioso. Las piezas serán producidas de forma cooperativa y las ganancias se destinarán a fortalecer las organizaciones participantes y a entidades sociales que trabajan con víctimas de violencias estructurales.

“Ser parte de LABURO es sentir que lo que hacemos tiene valor y que cruzamos fronteras para construir comunidad y dignidad”, destacó Rosario Anchorena, presidenta de la Cooperativa San Cayetano.

Desde Italia, Mariano Di Palma, de Pibiesse, agregó: “Reunimos diferentes acentos, pero hablamos el mismo idioma: el del trabajo digno frente a la corrupción y las mafias”.

Durante su primera etapa, LABURO destinará los ingresos a organizaciones sociales de base en cada país. Además, abrió un Concurso Internacional de Ilustración, con premios de US$ 500, para elegir los primeros diseños de su colección, abierto hasta el 31 de octubre.