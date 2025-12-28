El pasado jueves 25 de diciembre, el Hospital de Alta Complejidad María Humphreys fue el escenario de un nacimiento histórico: una mujer dio a luz a trigemelas idénticas. El suceso representa un hito para la salud pública local, no solo por la fecha festiva, sino por la extrema rareza biológica del caso, que puso a prueba la capacidad de respuesta del sistema sanitario provincial recientemente inaugurado.

El embarazo fue diagnosticado como monocorial triamniótico, una condición donde los fetos comparten placenta pero se desarrollan en bolsas distintas. Las niñas nacieron con apenas minutos de diferencia: la primera pesó 1,460 kilos, la segunda 1,760 kilos y la tercera 1,690 kilos, confirmando que son genéticamente iguales, un fenómeno que ocurre en uno de cada varios millones de embarazos a nivel mundial.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, visitó el nosocomio y celebró el profesionalismo del equipo médico interviniente en este caso de alto riesgo. "Poder dar respuesta local a un evento de estas características reafirma nuestro compromiso con la inversión en equipamiento de alta complejidad", señaló el mandatario, quien confirmó que tanto la madre como las tres bebas se encuentran en excelentes condiciones de salud.

Debido a que se trató de un parto pretérmino, las recién nacidas permanecen bajo observación en el Servicio de Neonatología para su recuperación nutricional. Allí continuarán con un monitoreo constante, mientras los especialistas del hospital aseguran que la planificación previa y el seguimiento riguroso durante la gestación fueron claves para el éxito del procedimiento y la seguridad de la familia.

Este caso es apenas el segundo registro de trigemelas en la historia documentada de la provincia, siendo el antecedente más cercano un nacimiento en Comodoro Rivadavia en 2019. A diferencia de aquella oportunidad, la evolución favorable de las tres hermanas resalta el avance en la infraestructura sanitaria y la coordinación de los equipos de obstetricia, neonatología y enfermería de la región.

Fuente: TN