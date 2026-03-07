La Municipalidad de General Pueyrredon dio a conocer la agenda cultural de marzo de la Biblioteca Pública Municipal Leopoldo Marechal, que ofrecerá durante todo el mes distintas actividades vinculadas a la literatura, el cine, la música y el tango. Las propuestas se desarrollarán tanto en la sede de la biblioteca como en la Biblioteca Parlante.

Entre las iniciativas destacadas se encuentra el ciclo “Lunes de Mujeres”, que se realizará los días 9, 16 y 30 de marzo. La propuesta reunirá tres ejes culturales simultáneos: exposiciones de libros, charlas literarias y proyecciones de cine. Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse por WhatsApp al 223 542-3867.

En el marco de este ciclo, la exposición bibliográfica “Libros en Foco” funcionará de 9 a 14 en la Sala Infantil, la Sala de Público General y la Sala de Lectura. Cada jornada estará dedicada a una temática distinta: el 9 de marzo se abordará la producción de autoras marplatenses, el 16 la de escritoras nacionales y el 30 la de autoras internacionales.

Las charlas literarias se desarrollarán de 16 a 17.30 en el hall de la Biblioteca Marechal. El lunes 9 de marzo, Cristina Larice de Roura presentará su libro Mujeres recorridas por un texto, junto a la Ronda Literaria. El lunes 16, las escritoras marplatenses Lilián Noemí López Palacios, Elizabeth De Antoni y Nora Albalat presentarán novelas protagonizadas por mujeres, tanto de ficción como inspiradas en historias reales, y compartirán las motivaciones que impulsaron sus obras y el impacto que generaron en sus propias vidas y en las de sus personajes. El lunes 30, la actividad estará a cargo de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), filial Mar del Plata.

En paralelo, el ciclo de cine “Mujeres x Mujeres” comenzará a las 17.30 en la Sala B del Centro Cultural Soriano. El lunes 9 de marzo se proyectará la película Yo, la peor de todas, dirigida por María Luisa Bemberg. El 16 se exhibirán cortometrajes realizados por directoras marplatenses: Arrebol, de Paola Carobino; MDB, de Mila Aquilia; y Federica, de María Dondero. El lunes 30 se proyectará el largometraje Priscilla, dirigido por Sofía Coppola.

Durante marzo también se realizará la Semana del Tango Marplatense, en el marco del ciclo “Miércoles de Tango”, dedicado a homenajear a Astor Piazzolla en el mes del aniversario de su nacimiento.

La primera jornada será el miércoles 11 de marzo en la Biblioteca Marechal, de 18 a 21, con la participación de Karina Levine, una Milonga Abierta y la propuesta audiovisual “Piazzolla en 5 minutos”, integrada por cinco cortos de cinco minutos cada uno que repasan momentos de la vida del músico.

El miércoles 18 de marzo las actividades se trasladarán a la Biblioteca Parlante, ubicada en Almirante Brown y 14 de Julio, en Plaza Peralta Ramos. Desde las 18 se realizará “Tango a la Carta” con Carolina Rubí, donde el público podrá elegir los tangos como si se tratara de un menú, además de la propuesta Milonga en Zapatilla.

La tercera jornada tendrá lugar el miércoles 25 de marzo nuevamente en la Biblioteca Marechal, de 18 a 21. Allí se presentará el Ensamble de Guitarras del Conservatorio Luis Gianneo, habrá una Milonga Pública y se repetirá el ciclo audiovisual “Piazzolla en 5 minutos”.

En anticipación al Día Mundial de la Poesía, que se celebra el 21 de marzo, el viernes 20 la biblioteca dedicará parte de su programación a esta fecha. Entre las 9 y las 14 permanecerán abiertas al público la Sala Infantil, la Sala de Público General y la Sala de Lectura, mientras que a las 16 se realizará una charla temática organizada por la Sociedad Argentina de Escritores.

Además, del 16 al 27 de marzo se llevará a cabo la exposición “Libros Prohibidos”, organizada por el personal de las salas de la Biblioteca Marechal en el marco de la conmemoración del 24 de marzo.

Por último, del 30 de marzo al 10 de abril se presentará la muestra CUL-MARDEL, que estará acompañada por un espectáculo en la Sala B del Centro Cultural Soriano. La actividad es organizada por Susana Zuchelli.