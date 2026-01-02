Victoria Jones, hija del reconocido actor Tommy Lee Jones, fue encontrada sin vida este 1° de enero en un hotel de la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. La información fue confirmada por medios locales y generó un fuerte impacto en las primeras horas del nuevo año.

Según trascendió, el hallazgo se produjo durante la madrugada en un reconocido hotel del centro de la ciudad, luego de que el personal del lugar alertara a los servicios de emergencia por una situación médica. Al arribar al lugar, los profesionales constataron el fallecimiento y dieron intervención a la policía y al médico forense.

Por el momento, las autoridades no informaron oficialmente cuál fue la causa de la muerte y la investigación continúa en curso. Tampoco hubo declaraciones públicas por parte del actor ni de su entorno cercano, que atraviesa horas de profundo dolor.

Victoria llevaba una vida de bajo perfil, alejada del foco mediático, aunque había tenido algunas participaciones en el mundo del cine en el pasado. La noticia generó conmoción tanto en Hollywood como entre los seguidores del actor, uno de los nombres más reconocidos de la industria cinematográfica.

Se espera que en las próximas horas el informe forense aporte más precisiones sobre las circunstancias del fallecimiento.

