Una mujer de 24 años murió este viernes luego de caer desde un puente peatonal ubicado en el cruce de Camino Centenario y calle 501, en la localidad platense de Gonnet. El episodio generó conmoción entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona en ese momento.

Ads

El hecho se registró durante la tarde, cuando testigos alertaron a los servicios de emergencia tras observar la caída de la mujer desde la estructura que cruza una de las arterias más transitadas del norte de la ciudad. De inmediato, personal policial y una ambulancia acudieron al lugar.

La joven fue asistida en el sitio y trasladada en grave estado al Hospital San Roque, donde ingresó con múltiples traumatismos producto del impacto. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, falleció horas más tarde como consecuencia de las heridas sufridas.

Ads

Según las primeras informaciones, la mujer se encontraba sola al momento del hecho y no se habría registrado la intervención de terceros. No obstante, las circunstancias que derivaron en la caída aún no fueron esclarecidas.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que trabaja para determinar si se trató de un accidente o si existió algún otro factor que explique lo ocurrido. En paralelo, se recabaron testimonios de personas que se encontraban en el lugar.

Ads