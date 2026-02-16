En Hollywood y el mundo del cine se vive un momento de duelo tras confirmarse la muerte del reconocido actor Robert Duvall, figura central de clásicos como El Padrino y Apocalypse Now. El intérprete falleció este domingo a los 95 años en su casa en Middleburg, Virginia, informó su esposa a través de las redes sociales, describiendo su partida como tranquila y rodeado de afecto.

Duvall, ganador de un Premio Oscar y considerado una leyenda de Hollywood, tuvo una trayectoria que abarcó más de seis décadas en el cine, con papeles memorables desde su debut hasta sus últimas apariciones en la pantalla grande.

Su familia y colegas lo despidieron destacando su contribución al séptimo arte y su compromiso con personajes complejos y auténticos, dejando un legado impactante que trascendió generaciones.

