Cristian Airala, un joven argentino de 27 años oriundo de Puerto Iguazú (Misiones), falleció mientras combatía en Ucrania, luego de un ataque ruso que combinó el uso de drones y misiles en la región de Járkov, en el noreste del país europeo.

Airala, conocido entre sus compañeros con el apodo de “Machete”, formaba parte de una unidad de asalto del Ejército ucraniano integrada por voluntarios extranjeros. Según el relato de combatientes que compartían misión con él, el grupo fue detectado durante un avance hacia el frente y se convirtió en objetivo de una ofensiva que incluyó primero aparatos no tripulados y luego misiles, lo que provocó su muerte y la de otros soldados que lo acompañaban.

El argentino había tenido experiencia militar previa en el Ejército Argentino, donde se desempeñó como instructor de tiro, y su decisión de sumarse al conflicto europeo se dio dentro del marco de alistamiento formal de extranjeros en las fuerzas ucranianas.

Su fallecimiento se suma al de otros compatriotas que también perdieron la vida en combate desde el comienzo de la invasión rusa en 2022, en ataques similares con drones en diversas zonas del frente.

