La noticia fue confirmada en el Congreso por la senadora Juliana Di Tullio durante la sesión en la que se debatía la reforma laboral.

Sandra Mendoza, quien también fue exposa del exgobernador Jorge Capitanich, se encontraba internada en terapia intensiva en una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires, donde enfrentaba un cuadro clínico complejo.

Su trayectoria política se destacó por más de tres décadas de militancia en el Partido Justicialista, con un fuerte compromiso con las causas sociales y el bienestar de los chaqueños. Fue diputada nacional por Chaco entre 2009 y 2017, y previamente se había formado como kinesióloga y liderado actividades políticas desde su juventud.

Tras conocerse su fallecimiento, desde el Partido Justicialista – Distrito Chaco se difundió un mensaje de despedida en el que resaltaron su dedicación y aportes a la vida política y social de la provincia, y expresaron su acompañamiento a sus familiares y seres queridos en este momento.

La partida de Mendoza generó repercusiones en diversos sectores del ámbito político chaqueño, donde su figura será recordada por su activa participación institucional y su rol dentro del peronismo provincial.

