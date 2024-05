Roger Corman, el “Rey de las B” que ayudó a producir clásicos de bajo presupuesto como “Little Shop of Horrors” y “Attack of the Crab Monsters” y dio a muchos de los actores y directores más famosos de Hollywood oportunidades tempranas, falleció el pasado jueves en su casa de Santa Mónica (California) a los 98 años, según un comunicado emitido este fin de semana por su esposa e hijas.

“Era generoso, de corazón abierto y amable con todos los que lo conocían”, dice el texto. “Cuando se le preguntó cómo le gustaría ser recordado, dijo: ‘Yo era cineasta, solo eso’”.

A partir de 1955, Corman ayudó a crear cientos de películas de serie B como productor y director, entre ellas “Black Scorpion”, “Bucket of Blood” y “Bloody Mama”. Un notable juez del talento, contrató a aspirantes a cineastas como Francis Ford Coppola, Ron Howard, James Cameron y Martin Scorsese. En 2009, Corman recibió un Premio honorífico de la Academia.

“Hay muchas limitaciones relacionadas con trabajar con un presupuesto bajo, pero al mismo tiempo hay ciertas oportunidades”, señaló Corman en un documental de 2007 sobre Val Lewton, el director de la década de 1940 de “Cat People” y otros clásicos underground.

“Puedes apostar un poco más. Puedes experimentar. Hay que encontrar una forma más creativa de resolver un problema o de presentar un concepto”, dijo.

Las raíces de la época dorada de Hollywood en la década de 1970 se pueden encontrar en las películas de Corman.

Jack Nicholson hizo su debut cinematográfico como el personaje principal en un rapidito de Corman de 1958, “The Cry Baby Killer”, y se quedó con la compañía para películas de motociclistas, terror y acción, escribiendo y produciendo algunas de ellas. Otros actores cuyas carreras comenzaron en las películas de Corman fueron Robert De Niro, Bruce Dern y Ellen Burstyn.

Puede interesarte

La aparición de Peter Fonda en “The Wild Angels” fue precursora de su propia película de motociclistas, “Easy Rider”, coprotagonizada por Nicholson y su compañero de Corman Dennis Hopper. “Boxcar Bertha”, protagonizada por Barbara Hershey y David Carradine, fue una de las primeras películas de Scorsese.

A los directores de películas de serie B de Corman se les daban presupuestos minúsculos y, a menudo, se les decía que terminaran sus películas en tan solo cinco días. Cuando Howard, quien ganaría un Oscar al mejor director por “A Beautiful Mind”, suplicó medio día extra para volver a filmar una escena en 1977 para “Grand Theft Auto”, Corman le dijo: “Ron, puedes volver si quieres, pero nadie más estará allí”.

“Roger Corman fue mi primer jefe, mi mentor de toda la vida y mi héroe. Roger fue uno de los más grandes visionarios en la historia del cine”, dijo Gale Ann Hurd, cuyos notables créditos de producción incluyen la franquicia cinematográfica “Terminator”, “The Abyss” y las series de televisión “The Walking Dead”, en una publicación en X, anteriormente Twitter.

Inicialmente, solo los autocines y los cines especializados reservaban películas de Corman, pero a medida que los adolescentes comenzaron a asistir, las cadenas nacionales cedieron a su fin. Las películas de Corman estaban abiertas para su época sobre sexo y drogas, como su lanzamiento de 1967 “The Trip”, una historia explícita sobre el LSD escrita por Nicholson y protagonizada por Fonda y Hopper.

Mientras tanto, descubrió una lucrativa actividad paralela al estrenar películas extranjeras de prestigio en Estados Unidos, entre ellas “Gritos y susurros” de Ingmar Bergman, “Amarcord” de Federico Fellini y “El tambor de hojalata” de Volker Schlöndorff. Las dos últimas ganaron el Oscar a la mejor película de habla no inglesa.

Corman comenzó como mensajero para Twentieth Century-Fox, y finalmente se graduó como analista de historias. Después de dejar el negocio brevemente para estudiar literatura inglesa durante un trimestre en la Universidad de Oxford, regresó a Hollywood y lanzó su carrera como productor y director de cine.

A pesar de sus maneras de ser tacaño, Corman mantuvo buenas relaciones con sus directores, alardeando de que nunca despidió a uno porque “no querría infligir esa humillación”.

Algunos de sus antiguos subordinados le devolvieron la amabilidad años más tarde. Coppola lo eligió para “El Padrino, Parte II”, Jonathan Demme lo incluyó en “El silencio de los corderos” y “Filadelfia” y Howard le dio un papel en “Apolo 13″.

Puede interesarte

La mayoría de las películas de Corman fueron rápidamente olvidadas por todos, excepto por los fanáticos acérrimos. Una rara excepción fue “Little Shop of Horrors” de 1960, protagonizada por una planta sedienta de sangre que se daba un festín con humanos y presentaba a Nicholson en un papel pequeño pero memorable como un paciente dental amante del dolor. Inspiró un musical teatral de larga duración y una adaptación musical de 1986 protagonizada por Steve Martin, Bill Murray y John Candy.

En 1963, Corman inició una serie de películas basadas en las obras de Edgar Allan Poe. La más notable fue “The Raven”, que unió a Nicholson con las veteranas estrellas de terror Boris Karloff, Peter Lorre y Basil Rathbone. Dirigida por Corman en un raro programa de tres semanas, la parodia de terror obtuvo buenas críticas, una rareza para sus películas. Otra adaptación de Poe, “House of Usher”, fue considerada digna de preservación por la Biblioteca del Congreso.

“Fue un privilegio conocerlo. Era un gran amigo. Dio forma a mi infancia con películas de ciencia ficción y epopeyas de Edgar Allen Poe”, manifestó John Carpenter, director de “Halloween”, “The Thing” y otras películas clásicas de terror y acción, en X. “Te extrañaré, Roger”.

Cerca del final de su vida, Karloff protagonizó otro esfuerzo respaldado por Corman, el thriller de 1968 “Targets”, que marcó el debut como director de Peter Bogdanovich.}

El éxito de Corman provocó ofertas de los principales estudios, y dirigió “The St. Valentine’s Day Massacre” y “Von Richthofen and Brown” con presupuestos normales. Sin embargo, ambas fueron decepciones, y culpó de su fracaso a la interferencia de la oficina principal.

Puede interesarte

Roger William Corman nació en Detroit y se crió en Beverly Hills, pero “no en la sección acomodada”, dijo una vez. Asistió a la Universidad de Stanford, donde obtuvo un título en ingeniería, y llegó a Hollywood después de tres años en la Marina.

Después de su paso por Oxford, trabajó como tramoyista de televisión y agente literario antes de encontrar el trabajo de su vida.

En 1964 se casó con Julie Halloran, una graduada de UCLA que también se convirtió en productora. Le sobreviven su esposa, Julie, y sus hijos Catherine, Roger, Brian y Mary.

Fuente: Infobae