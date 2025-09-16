Robert Redford, una de las máximas estrellas de la historia del cine, falleció este martes a los 89 años en su residencia de Utah, Estados Unidos.

Con una carrera de más de seis décadas, Redford brilló en clásicos como Butch Cassidy and the Sundance Kid, Descalzos en el parque, Todos los hombres del presidente y El gran Gatsby. Además de su prestigio como actor, fue reconocido como director por Gente como uno, película que obtuvo cuatro premios Oscar, incluido el de mejor película.

Su compromiso con el cine independiente lo llevó a fundar el Sundance Institute en 1979 y el Festival de Sundance, que se convirtió en una de las plataformas más influyentes para los nuevos realizadores. En 2002 recibió un Oscar honorífico y en 2016 la Medalla Presidencial de la Libertad.

En sus últimos años también participó en películas como The Old Man & The Gun y en el universo Marvel como Alexander Pierce en Capitán América: El Soldado del Invierno y Avengers: Endgame.

Más allá de la pantalla, Redford fue un firme activista por el medio ambiente y los derechos civiles, siendo distinguido con premios internacionales como el Príncipe de Asturias y la Legión de Honor francesa.

Su legado trasciende su filmografía: inspiró a generaciones de artistas y consolidó al cine independiente como un pilar de la industria mundial.

Fuente: Infobae