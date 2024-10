Nilda Sindaco, actriz de la serie División Palermo, falleció recientemente y la noticia fue confirmada por Santiago Korovsky, actor y director de la serie, quien expresó en sus redes su tristeza y admiración hacia Sindaco, describiéndola como una persona brillante y una excelente actriz.



En sus redes el actor escribió: “Hace unos días se fue Nilda, la Betty más linda que División Palermo hubiese podido tener. Era una persona brillante, sensible y de las mejores actrices que conocí. Fue mi amiga durante 15 años y al final me pude dar el lujo de actuar con ella. Mientras edito sus escenas de la segunda temporada y escucho sus mensajes de audio dónde me hacía reír, me doy cuenta que la voy a extrañar mucho.”



Nilda, quien luchaba contra problemas de salud mental, había hablado abiertamente sobre sus experiencias en neuropsiquiátricos y sus desafíos de salud. Su legado artístico y humano ha dejado una huella en quienes la conocieron.