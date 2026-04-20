El mundo del espectáculo recibió una noticia impactante este lunes a la madrugada luego de que se confirmara el fallecimiento de Luis Brandoni a los 86 años.

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“Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento del gran actor Luis Brandoni. Sin dudas un emblema del teatro argentino que quedará por siempre en nuestros corazones y en la cultura de nuestro país”, expresaron en redes sociales de Teatros Argentinos junto a una imagen en homenaje al reconocido artista.

Brandoni fue una de las figuras más importantes de la actuación argentina, con una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión. A lo largo de décadas protagonizó éxitos que marcaron a distintas generaciones y se convirtió en un nombre central de la cultura nacional.

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