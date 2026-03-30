Roqueta fue una figura central en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, y su nombre quedó especialmente ligado a uno de los fallos más emblemáticos de la historia: en 2012 presidió el tribunal que condenó al ex dictador Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión por el plan sistemático de apropiación de bebés durante la última dictadura militar.

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Ese juicio marcó un antes y un después, ya que permitió probar en sede judicial la existencia de una práctica organizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores nacidos en cautiverio, en el marco del terrorismo de Estado.

A lo largo de su carrera, la magistrada integró el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de la Ciudad de Buenos Aires, donde intervino en causas de alto impacto vinculadas a crímenes de lesa humanidad. Además del fallo contra Videla, también encabezó procesos que terminaron con condenas a represores como Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta, en el contexto de la reapertura de los juicios en la última década.

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Su trayectoria estuvo marcada por un fuerte compromiso con los derechos humanos y la restitución de identidad de las víctimas del terrorismo de Estado. En ese sentido, organismos como Abuelas de Plaza de Mayo destacaron su labor y señalaron que su trabajo contribuyó a consolidar pruebas fundamentales sobre el funcionamiento del aparato represivo durante la dictadura.

Roqueta también se desempeñó como docente y fue reconocida en 2019 como Personalidad Destacada de los Derechos Humanos en la Ciudad de Buenos Aires.

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Su legado queda asociado a una etapa clave de la justicia argentina, en la que se avanzó en el juzgamiento de responsables de algunos de los crímenes más graves de la historia del país.