Murió la jueza que condenó a Videla
La ex jueza federal María del Carmen Roqueta, reconocida por su papel clave en los juicios por delitos de lesa humanidad en la Argentina, falleció este domingo, según confirmaron fuentes judiciales y organismos de derechos humanos.
Roqueta fue una figura central en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, y su nombre quedó especialmente ligado a uno de los fallos más emblemáticos de la historia: en 2012 presidió el tribunal que condenó al ex dictador Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión por el plan sistemático de apropiación de bebés durante la última dictadura militar.
Ese juicio marcó un antes y un después, ya que permitió probar en sede judicial la existencia de una práctica organizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores nacidos en cautiverio, en el marco del terrorismo de Estado.
A lo largo de su carrera, la magistrada integró el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de la Ciudad de Buenos Aires, donde intervino en causas de alto impacto vinculadas a crímenes de lesa humanidad. Además del fallo contra Videla, también encabezó procesos que terminaron con condenas a represores como Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta, en el contexto de la reapertura de los juicios en la última década.
Su trayectoria estuvo marcada por un fuerte compromiso con los derechos humanos y la restitución de identidad de las víctimas del terrorismo de Estado. En ese sentido, organismos como Abuelas de Plaza de Mayo destacaron su labor y señalaron que su trabajo contribuyó a consolidar pruebas fundamentales sobre el funcionamiento del aparato represivo durante la dictadura.
Roqueta también se desempeñó como docente y fue reconocida en 2019 como Personalidad Destacada de los Derechos Humanos en la Ciudad de Buenos Aires.
Su legado queda asociado a una etapa clave de la justicia argentina, en la que se avanzó en el juzgamiento de responsables de algunos de los crímenes más graves de la historia del país.
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