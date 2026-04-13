El periodismo deportivo argentino está de luto tras la muerte de Julio Ricardo, quien falleció a los 87 años luego de permanecer internado en la Clínica Zabala. Su partida se suma a las recientes pérdidas de figuras emblemáticas como Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo.

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Nacido en Buenos Aires en 1939, inició su carrera en 1957 y construyó un recorrido de más de 60 años como comentarista, cronista y analista en distintos medios. Fue una de las voces más reconocidas del fútbol argentino, con pasos por televisión y radio, y participaciones destacadas en el ciclo Fútbol Para Todos.



A lo largo de su carrera, compartió transmisiones con referentes como José María Muñoz y Víctor Hugo Morales, consolidando un estilo analítico y respetado. Su legado queda marcado por su capacidad de adaptación, su mirada equilibrada del juego y su influencia en generaciones de periodistas deportivos.

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