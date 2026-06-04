El fútbol argentino despide a una de sus máximas figuras históricas. José Francisco “Nene” Sanfilippo falleció este jueves a los 91 años, dejando una huella imborrable en San Lorenzo de Almagro, la Selección Argentina y el deporte nacional.

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Considerado uno de los delanteros más destacados de su generación, Sanfilippo permanece como el máximo goleador histórico de San Lorenzo, con 205 tantos, convirtiéndose en uno de los ídolos más importantes de la institución azulgrana.

A lo largo de su carrera profesional disputó 484 partidos y marcó 344 goles, cifras que lo ubican entre los grandes artilleros del fútbol sudamericano. Además de su exitoso paso por San Lorenzo, vistió las camisetas de Boca Juniors y Banfield en Argentina, mientras que en el exterior jugó en Nacional de Montevideo, Bangu y Bahía.

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Con la Selección Argentina también dejó su marca. Integró el plantel que conquistó la Copa América de 1957, participó de los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962, y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1955. En total, convirtió 21 goles en 29 encuentros con la camiseta albiceleste.

Su capacidad goleadora quedó reflejada además en los torneos locales, donde fue cuatro veces máximo anotador de la Primera División argentina. También logró títulos con San Lorenzo, Nacional de Uruguay y Bahía de Brasil.

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La noticia generó una profunda conmoción en el ambiente futbolístico. A través de sus redes sociales, San Lorenzo expresó: “A sus 91 años se fue de este plano José Francisco Sanfilippo. Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestros corazones. Gracias por tanto, Nene”.

Con su fallecimiento se despide uno de los nombres más emblemáticos de la historia del fútbol argentino, protagonista de una época dorada y referente de generaciones de hinchas y futbolistas.