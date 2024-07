El secreto está en las ganas. Como dijo Eduardo Galeano: “Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias”. Y cómo no suscribir. José María Cortina no tuvo la oportunidad en su momento. En su vida tuvo otros menesteres. El tandilense, radicado en Mar del Plata, a los 91 años, terminó la escuela primaria y fue abanderado el año pasado.

Una historia reflejada por El Marplatense en su momento. Un ejemplo de que nunca es tarde. A los 15 años se vino a la ciudad para trabajar y forjarse un futuro. Toda su vida se dedicó, en principio, a la gastronomía, y luego fue taxista. Tuvo 3 hijas, 6 nietos y 3 bisnietos.

Trabajó, formó una gran familia; incluso descansó cuando decidió jubilarse. Y en ese descanso, a los 91 años decidió empezar y terminar sus estudios primarios, en la Escuela de Educación de Adultos 703 de la Asociación de Bochofilos y Tejos del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), donde Cortina también tuvo varios mandatos como presidente.

Hace algunas semanas, José falleció y en honor a su legado, esfuerzo, compromiso, tenacidad y ejemplo, es que el aula donde finalizó sus estudios primarios llevará su nombre.

El acto se llevará a cabo el próximo miércoles, donde se descubrirá la placa con su imagen y el aula pasará a llamarse José María Cortina.