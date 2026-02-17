El reverendo Jesse Jackson murió este martes a los 84 años, según confirmó su familia. Fue una de las figuras más influyentes en la lucha por la igualdad racial en Estados Unidos y un símbolo político para la comunidad afroamericana.

Discípulo y colaborador cercano de Martin Luther King Jr., estuvo junto a él en los años más intensos del movimiento por los derechos civiles e incluso en Memphis el día de su asesinato en 1968.

En los años 80 dio el salto a la política nacional: fue el primer afroestadounidense en competir con fuerza en unas primarias presidenciales demócratas. Su camino abrió la puerta, décadas después, a la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca.

En 2017 anunció que padecía Parkinson y en los últimos meses su salud se había deteriorado. Con su muerte, EE.UU. despide a una de las voces más persistentes contra la segregación y la desigualdad.

Fuente: TN

