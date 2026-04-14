El rock argentino atraviesa horas de conmoción tras confirmarse la muerte de Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes. El artista falleció en Mendoza, donde permanecía internado luego de atravesar distintos problemas de salud.

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Staiti fue una figura central del grupo nacido a fines de los años 70 junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo. Con esa formación, la banda logró consolidarse como una de las más influyentes del rock en español.

El reconocimiento masivo llegó en la década del 80, cuando fueron consagrados en el Festival de La Falda. A partir de allí, iniciaron una carrera que trascendió fronteras y dejó clásicos como “Lamento boliviano”, “La muralla verde” y “Te vi en un tren”.

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Tras la muerte de Cantero en 2022, Staiti había asumido un rol protagónico en el grupo, incluso como vocalista principal, sosteniendo la continuidad de la banda en giras y presentaciones.

En los últimos años, su estado de salud se había visto afectado, especialmente luego de una infección que lo obligó a una prolongada internación. A pesar de ello, mantenía proyectos activos y planes de nuevas giras.

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Su fallecimiento se produce en un momento significativo para la banda, luego de que “Lamento boliviano” superara las mil millones de reproducciones en plataformas digitales, un hito para el rock argentino.

Fuente: Infobae