Con una trayectoria de más de seis décadas, construyó una carrera que dejó una huella profunda en los medios argentinos. Su nombre quedó estrechamente ligado a la histórica revista El Gráfico, donde trabajó durante más de 30 años y firmó textos que son considerados piezas fundamentales del periodismo deportivo.

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Además de su paso por la prensa gráfica, desarrolló una extensa labor en radio, televisión y medios digitales, consolidándose como un narrador de estilo único, caracterizado por la profundidad, la sensibilidad y el respeto por el lector. En sus últimos años, continuó activo como columnista, manteniendo vigente su mirada sobre el deporte y sus protagonistas.

Cherquis Bialo nació en Montevideo, Uruguay en 1940 y se radicó desde muy chico en Buenos Aires.

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A lo largo de su carrera entrevistó a figuras emblemáticas del deporte mundial y cubrió eventos históricos, convirtiéndose en una voz autorizada y respetada dentro del oficio.

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