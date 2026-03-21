Murió Ernesto Cherquis Bialo
El periodista tenía 85 años y falleció tras una larga lucha contra la leucemia.
Con una trayectoria de más de seis décadas, construyó una carrera que dejó una huella profunda en los medios argentinos. Su nombre quedó estrechamente ligado a la histórica revista El Gráfico, donde trabajó durante más de 30 años y firmó textos que son considerados piezas fundamentales del periodismo deportivo.
Además de su paso por la prensa gráfica, desarrolló una extensa labor en radio, televisión y medios digitales, consolidándose como un narrador de estilo único, caracterizado por la profundidad, la sensibilidad y el respeto por el lector. En sus últimos años, continuó activo como columnista, manteniendo vigente su mirada sobre el deporte y sus protagonistas.
Cherquis Bialo nació en Montevideo, Uruguay en 1940 y se radicó desde muy chico en Buenos Aires.
A lo largo de su carrera entrevistó a figuras emblemáticas del deporte mundial y cubrió eventos históricos, convirtiéndose en una voz autorizada y respetada dentro del oficio.
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