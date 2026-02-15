El famoso felino conocido como Palmerston, que cumplió un papel simbólico en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, falleció en Bermuda a los 12 años. Palmerston, un gato rescatado de un refugio que se había ganado el cariño del personal y del público por su larga “trayectoria” como “cazador oficial de ratones” en la sede diplomática, dejó de existir el 12 de febrero de 2026, según se informó a través de sus redes sociales.

Designado como jefe de ratones en 2016, Palmerston pasó varios años en Whitehall, donde se convirtió en una figura entrañable entre funcionarios y visitantes antes de retirarse en 2020 para disfrutar de una vida más tranquila. En 2025 regresó brevemente a un papel más relajado como consultor felino para el gobernador de Bermuda, demostrando una vez más su carisma fuera de la vida pública británica.

La noticia de su muerte fue acompañada de homenajes en redes sociales, incluyendo mensajes de afecto de otros gatos con roles oficiales y de personas que lo recordaron como un “diplocat extraordinario” que dejó una huella especial en quienes lo conocieron o siguieron su historia.

