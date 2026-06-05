El rock argentino atraviesa una jornada de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Carlos Alberto "Indio" Solari, una de las figuras más influyentes y convocantes de la historia de la música nacional. Tenía 77 años y desde hacía aproximadamente diez años padecía la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que había hecho público en 2016.

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Nacido en Paraná y criado en La Plata, Solari construyó una trayectoria única que trascendió el ámbito musical para convertirse en un fenómeno cultural y social de alcance masivo. Su nombre quedó definitivamente ligado a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la banda que fundó junto a Skay Beilinson y que se transformó en un símbolo del rock nacional.

Con Los Redondos grabó nueve discos de estudio que marcaron a varias generaciones y construyó una relación singular con su público. Temas como "Ji ji ji", "Juguetes perdidos", "La bestia pop" y "Un ángel para tu soledad" se convirtieron en himnos de la cultura popular argentina. La banda alcanzó convocatorias multitudinarias y protagonizó algunos de los recitales más recordados de la historia del país antes de su separación en 2001.

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Tras el final de Los Redonditos de Ricota, el Indio inició una exitosa carrera solista acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Con ese proyecto lanzó cinco discos de estudio y volvió a romper récords de asistencia, convocando a cientos de miles de personas en distintos puntos de Argentina.

Sus recitales se transformaron en acontecimientos culturales sin precedentes. Ciudades como Mendoza, Tandil, Olavarría y Gualeguaychú fueron escenario de encuentros multitudinarios que reunieron a seguidores llegados desde todos los rincones del país.

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A pesar de haberse alejado de los escenarios en los últimos años debido a los problemas de salud derivados del Parkinson, su figura mantuvo una enorme influencia dentro de la música argentina. Su obra, atravesada por letras enigmáticas, críticas sociales y una fuerte identidad artística, dejó una huella imborrable en la cultura nacional.

Con su muerte desaparece uno de los artistas más importantes de la historia del rock argentino, pero permanece un legado musical y cultural que seguirá acompañando a millones de seguidores en todo el país.

El Indio Solari fue mucho más que un músico: fue la voz de una generación y el protagonista de uno de los fenómenos populares más extraordinarios que haya conocido la Argentina.