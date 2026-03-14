Considerado el máximo representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, Habermas dedicó más de siete décadas al estudio de la filosofía política, la ética y la teoría social, con especial foco en el papel de la comunicación y el debate público en las democracias modernas.

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Nacido el 18 de junio de 1929 en Düsseldorf, Alemania, desarrolló una extensa carrera académica y se convirtió en uno de los intelectuales más influyentes de la posguerra europea. Sus ideas sobre la esfera pública, la democracia deliberativa y la racionalidad comunicativa marcaron el pensamiento político contemporáneo.

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Entre sus obras más destacadas figura “Teoría de la acción comunicativa”, en la que planteó que el diálogo racional entre ciudadanos es la base para alcanzar consensos legítimos en una sociedad democrática. Su trabajo abordó también cuestiones como la ética del discurso, el derecho y el papel de la razón en la vida pública.

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A lo largo de su trayectoria recibió numerosos reconocimientos internacionales y mantuvo una fuerte presencia en el debate intelectual europeo, pronunciándose sobre temas políticos y sociales hasta sus últimos años.

La muerte de Habermas marca el cierre de una de las figuras más influyentes de la filosofía contemporánea, cuyo pensamiento dejó una huella profunda en las ciencias sociales, la teoría democrática y la filosofía política.

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