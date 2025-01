A los 99 años murió el empresario Enrique Eskenazi, fundador del Grupo Petersen. Así lo informaron fuentes del grupo empresario, un conglomerado que reúne a bancos, compañías de ingeniería y construcción.

“Con mucho pesar informamos que falleció en su hogar a los 99 años el ingeniero Enrique Eskenazi. Sus hijos Esteban, Ezequiel, Sebastián, Matías y Valeria, sus 14 nietos y sus 9 bisnietos, lo despidieron en una ceremonia íntima, cumpliendo con un pedido expreso de quien fuera su padre, abuelo y bisabuelo. Sus restos descansarán ahora junto a los de su esposa y madre de sus hijos, Hazel Sylvia Toni Storey de Eskenazi”, indicó el comunicado que difundió la firma.

Nacido el 4 de agosto de 1925 en la ciudad de Santa Fe, Eskenazi se graduó como ingeniero químico en la Universidad Nacional del Litoral y se especializó en ingeniería en alimentos en el Research Department of Continental Can Corp. y en el Illinois Institute of Technology, ambas instituciones educativas ubicadas en Estados Unidos.

En el país, inició su actividad en el grupo Bunge y Born y en los ‘80 fue nombrado gerente general en la constructora Petersen, Thiele & Cruz SA, e incursionó en los servicios urbanos, la agroindustria, energía y sector financiero, lo que derivó en la conformación del actual Grupo Petersen.

Ejerció la presidencia, entre otras empresas, de Petersen, Thiele & Cruz; de los bancos San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Entre Ríos.

En 2008, a través de un acuerdo con la española Repsol, el Grupo Petersen adquirió un 25% de las acciones de YPF, la mayor empresa de energía de Argentina. Eskenazi fue designado vicepresidente de la petrolera, desde donde impulsó políticas estratégicas para el desarrollo de la compañía. En 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Estado argentino decidió expropiar el 51% de YPF, lo que afectó al Grupo, que había basado la financiación de su participación en la petrolera en los dividendos proyectados.

Hoy el Grupo Petersen es un holding de empresas con presencia en toda la Argentina y se mantiene como uno de los grupos económicos más importantes del país.

