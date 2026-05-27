Un trágico accidente ocurrido sobre la ruta provincial 77, a la altura del paraje Santa Irene, terminó con la muerte de Atilio Alberto Pallaro, un jubilado de 77 años oriundo de Miramar. El hombre manejaba un Volkswagen Voyage cuando chocó contra un tractor que circulaba por la ruta durante la noche.

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Según indicaron los peritos, el tractor llevaba un pinche con dos rollos de pastura que tapaban las luces traseras, lo que habría dificultado la visibilidad. En el impacto, una de las partes metálicas de la maquinaria agrícola golpeó de lleno a Pallaro y le provocó la decapitación. La autopsia confirmó la gravedad de las lesiones sufridas.

La víctima era padre de cuatro hijos y muy conocida tanto en Miramar como en Mar del Plata, donde había trabajado durante años en el Casino Central. Familiares, amigos y vecinos expresaron su dolor en redes sociales tras conocerse la noticia.

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Por el hecho fue detenido Damián Rulín, un trabajador rural de 21 años que conducía el tractor. Aunque tenía licencia de conducir, no estaba habilitado para manejar maquinaria agrícola. El joven se negó a declarar ante el fiscal Germán Vera Tapia y quedó imputado por homicidio culposo agravado por conducción imprudente. Los investigadores también remarcaron que la Ley Nacional de Tránsito prohíbe la circulación nocturna de este tipo de vehículos.

Fuente: TN.

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