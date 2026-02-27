Nacido en Buenos Aires en junio de 1964, Lopérfido combinó una carrera como gestor cultural, periodista y funcionario público. Fue secretario de Cultura y Medios de Comunicación durante el gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001), y dirigió el histórico Teatro Colón de Buenos Aires en 2015, además de ocupar cargos en la gestión cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

Ads

Su impronta en el campo cultural atravesó varios hitos: impulsó festivales como el BAFICI (que se convirtió en uno de los eventos cinematográficos más relevantes de la región) y ocupó la dirección del Centro Cultural Ricardo Rojas, una institución clave en la escena porteña de los años 90.

Reconocido por su defensa de ideas liberales y de la libertad de expresión, mantuvo una intensa producción intelectual hasta sus últimos días, escribiendo columnas y participando en debates públicos desde España.

Ads

Pese al avance de la ELA, una enfermedad neurodegenerativa que le quitó progresivamente la voz y la movilidad, Lopérfido continuó su labor intelectual. Dirigía la Cátedra Vargas Llosa, escribía columnas encendidas hasta sus últimos meses y realizó un ciclo de entrevistas con exiliados, disidentes y creadores.

Ads