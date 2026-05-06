Alberto Alvarez Argüelles, integrante de la familia fundadora del Grupo Alvarez Argüelles Hoteles, murió hoy a los 69 años, según comunicó la organización familiar a través de un mensaje en el que destacó su trayectoria, compromiso y legado dentro de la empresa.

Ads

“Su partida nos conmueve, no solo por el dolor de despedirlo, sino también por la huella que deja en la historia de nuestra familia y nuestra empresa”, expresaron desde la firma.

La organización familiar es propietaria de algunas de las marcas más reconocidas del sector hotelero, entre ellas Costa Galana, Los Cauquenes en Ushuaia, Grand Brizo, Brizo, Unit, Collection y FLAAT.

Ads

Puede interesarte

En el comunicado, la familia señaló que Alberto Alvarez Argüelles “fue parte de un legado construido con esfuerzo, trabajo y valores a lo largo de generaciones” y resaltó que acompañó el crecimiento de la empresa “con cercanía, compromiso y un genuino sentido de pertenencia”.

“Honramos su memoria con gratitud y respeto profundo, y renovamos el compromiso de seguir construyendo juntos el legado de trabajo y valores que nos une como familia y como empresa”, agregaron.

Ads

Finalmente, expresaron: “Lo despedimos con inmenso cariño por el camino compartido”.