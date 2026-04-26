El cine argentino despide a Adolfo Aristarain, quien falleció a los 82 años y deja detrás una filmografía clave que marcó a generaciones de espectadores y realizadores.

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Nacido en Buenos Aires en 1943, Aristarain construyó una carrera sólida tanto en Argentina como en España, donde también desarrolló parte fundamental de su trayectoria. Su estilo, caracterizado por relatos intensos y personajes complejos, lo posicionó como una de las voces más personales del cine en español.

Entre sus obras más recordadas se encuentran Tiempo de revancha, Un lugar en el mundo y Martín (Hache), películas que combinaron mirada social, profundidad emocional y un fuerte contenido político.

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A lo largo de su carrera trabajó junto a figuras destacadas como Federico Luppi, Cecilia Roth y José Sacristán, consolidando una identidad autoral reconocida a ambos lados del Atlántico.

En 2024 había recibido la Medalla de Oro de la Academia de Cine de España, en lo que fue su última aparición pública y un reconocimiento a su aporte decisivo al cine iberoamericano.

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Antes de convertirse en director, recorrió distintos roles dentro de la industria, desde sonidista hasta asistente de dirección, formándose de manera autodidacta hasta alcanzar un estilo propio que lo distinguió dentro del panorama cinematográfico.

Su legado queda ligado a una forma de hacer cine comprometida y reflexiva, con historias que abordaron el exilio, la identidad y los conflictos sociales desde una mirada profundamente humana.

Con su partida, el cine pierde a un autor fundamental, cuya obra seguirá vigente como referencia dentro de la historia cultural argentina y del mundo hispano.

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