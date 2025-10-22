Dos personas murieron cuando una avioneta se estrelló contra la tierra en el momento en que despegaba de un aeropuerto en el estado Táchira, en Venezuela, según informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

A través de su cuenta de Instagram, el INAC precisó que la aeronave, tipo PAY1, con matrícula YV1443, se estrelló a las 09:52 hora local (13:52 GMT) y de "inmediato se activaron los protocolos correspondientes".

La INAC, en su publicación, indicó que el hecho ocurrió en el Aeropuerto de Paramillo, "durante la fase de despegue", cuando "se precipitó a tierra".

La institución señaló que se activó la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, de "acuerdo a lo exigido por el Estado venezolano, a fin de dar con las causas que generaron el siniestro".

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, fue grabado por personas que presenciaban desde el suelo el despegue de la aeronave.

La avioneta, al comienzo se ve desde lejos y casi que se confunde con el paisaje, cuando de repente emerge con la trompa mirando hacia arriba para iniciar su vuelo, cuyo destino y duración se desconocen.

Sin embargo, instantes después la avioneta se inclina repentinamente hacia su izquierda y el ala se clava en el suelo, lo que provoca el fatal impacto. De fondo se escuchan los gritos de los testigos ante la bola de fuego que se impone en la escena.

Otros accidentes aéreos reciente en Venezuela

El pasado 3 de octubre, dos efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela murieron luego de que el helicóptero en el que hacían un vuelo de entrenamiento se estrellara en una localidad en el norte del país, informó entonces el titular de Defensa, Vladimir Padrino López.

La aeronave Enstrom 480, siglas 61647, de la Aviación Militar Bolivariana, se precipitó a tierra en el municipio Girardot del estado Aragua, cercano a Caracas, a las 8:35 hora local "sin comunicar falla de emergencia", y en ella iban a bordo la mayor Noglys Carolina García y el teniente de corbeta Carlos Alfonzo Castillo, instructora y alumno piloto, respectivamente, según un comunicado.

Este accidente ocurrió nueve días después de que se estrellara una aeronave tras su despegue del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal de Venezuela, lo que dejó al menos dos personas heridas.