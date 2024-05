Continúa el conflicto entre trabajadores municipales y el Ejecutivo local que se desencadenó por cuestiones paritarias y salariales y que este jueves será protagonista en el paro nacional anunciado por 24 horas convocado por Ctera.

En un principio, el sector citó necesitar al menos un 30% de recomposición salarial, ante el grave contexto inflacionario que vive el país, sin embargo el ofrecimiento del Intendente, finalmente aplicado por decreto, fue del 10%. A ello, la respuesta fue un “plan de lucha a matar o morir”.

En ese sentido, el secretario gremial Cristian Milasincic desmintió al intendente Montenegro con los puntos del convenio colectivo: "La verdad que nos asombra que el intendente diga que no conocía el convenio colectivo, que se enteró de eso por el Ministerio. Porque ene l 2021, a través de un Decreto de una comisión en la cual designó a algunos de sus funcionarios que hoy siguen con él como paritarios negociadores para un nuevo convenio colectivo", dijo.

"Al momento de sentarnos en esa negociación, fue llevar el convenio colectivo que teníamos y negociar sobre esa base. La misma no arribó a buen puerto en función de que el Ejecutivo quería ir por debajo de ese. Obviamente, no solo por una cuestión de mandato, nosotros no podemos ir por debajo porque la misma Ley del empleo público lo prohíbe, estableciendo el principio de progresividad. Entonces no puede decir que no conocía el texto del convenio", aclaró.

Y declaró: "En referencia a los puntos que él resaltó en su conferencia de prensa, lo primero que planteó era que los municipales queríamos que los cargos fueran hereditarios. Esto de ninguna manera es así. Lo que prevé el convenio es un artículo que está inspirado en nuestra anterior legislación de empleo que era la Ordenanza 5936 y que nos rigió desde 1984. Lo que afirma éste es que ante el fallecimiento de un trabajador en actividad, la vacante que deja, pueda ser utilizada por el conyugue o un hijo del mismo. Eso debe cumplir un procedimiento especial de selección en el ingreso. Tiene que haber un concurso y cumplir con todos los recaudos que pide la Municipalidad".

"Pero hay algo que se dice "dato mata relato", y lo de Montenegro fue eso mismo. Estadísticamente, entre dos y tres trabajadores fallecen por año. Es decir, solamente podrían por éste artículo, ingresar esas personas. Ahora bien, si miramos cuántas entran por afinidad al partido político de turno o con los funcionarios, entre 200 y 300 por año", afirmó el referente.

"Entonces, hacer un planteo como el que hizo sobre este articulo que tiene un espíritu humanitario, en Mar del Plata que es la ciudad con más desocupación del país y dejando a toda una familia de un fallecido sin sostén, creemos que no es por ahí. Sumado a que en nuestro caso, no tenemos indemnización como en el sector privado por fallecimiento", expresó Milasincic.

Asimismo agregó: "El Intendente se asombra y dice el convenio no le permite hacer traslado del personal y lo leyó en su conferencia de prensa, el cual está copiado de la Ley de Empleado Público, la que nos rige hace ocho años. Con lo cual no entendemos cómo se asombra".

"Dice también, que el vecino tendría que hacer una contribución del 1% al STM y planteó que eran $800 millones al año. Esto tampoco es así porque específicamente ese y otros artículos del convenio colectivo no entran en vigencia. Y hay una nota al pie que establece que ese no entra en vigencia. Entonces o le apuntaron mal el dato o no leyó bien. Agregó que el trabajador va a tener 30 días de vacaciones desde que ingresa. Eso no es real, en ningún trabajo, se tienen esos días desde que se entra", declaró.

Y a modo de conclusión, manifestó: "Y nos asombra que haga esta referencia siendo que él perteneció durante muchos años al Poder Judicial. Sabemos que los jueces tienen 45 días, 30 en enero y 14 en julio con la feria de invierno. Mientras él estaba ahí y disfrutaba de todos esos días de descanso, no tenía ningún problema para renunciar a ellas. Podría seguir con más cosas pero preferimos centrarnos en estos artículos que fueron los que mayor énfasis tuvieron de su parte".