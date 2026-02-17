La 24ª edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal comenzó este lunes en Santa Clara del Mar con una noche de carnaval en la Rotonda del Viejo Contrabandista, que incluyó murgas, comparsas, gastronomía y cerveza artesanal. El evento se desarrolla con entrada libre y gratuita y continuará hasta el lunes 23.

El delegado municipal Fabián Jacquet destacó que “comenzó una de las fiestas más lindas, el evento que más esperan vecinos y turistas. El arranque fue un éxito y se vienen más jornadas para disfrutar”. Además, remarcó: “El gran trabajo que se hizo desde el municipio junto a los cerveceros locales, gastronómicos, emprendedores y artesanos”.

Hoy, el escenario Juancho Orensanz comenzará su programación a las 20:00 con las presentaciones de Los Abuelos, Amapola, Gilda Manson, Gabo Berry, La Capirocka, Nada Personal y La Marvel.

La Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal se extenderá hasta el lunes 23 y contará con la participación de reconocidos artistas como Javier Calamaro, Nonpalidece, Antonio Ríos y La Mancha de Rolando. También se presentarán Antho Mattei y Los Totora, además de bandas locales y regionales.

