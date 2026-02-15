Multitudinarias protestas contra el régimen iraní en ciudades de todo el mundo
Cientos de miles se movilizaron tras el llamado de Reza Pahlavi a una “jornada global de acción”. Munich y Toronto encabezaron las convocatorias más masivas.
Una ola de manifestaciones recorrió este sábado distintas ciudades del mundo contra el gobierno de Irán. La convocatoria fue impulsada por Reza Pahlavi, hijo exiliado del último sha, quien pidió una “jornada global de acción” para respaldar a quienes protestan dentro del país.
En Munich, la policía estimó que unas 250.000 personas asistieron al acto central, donde Pahlavi denunció la represión de las recientes protestas y llamó a terminar con el actual régimen. “No están solos. Hoy el mundo está con ustedes”, expresó ante la multitud.
La movilización más numerosa se registró en Toronto, donde unas 350.000 personas marcharon con banderas iraníes y consignas a favor de un cambio político. También hubo concentraciones masivas en Los Angeles, además de protestas en Tel Aviv, Lisbon, Sydney y London.
Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre, inicialmente por el aumento del costo de vida, y se transformaron en un movimiento más amplio contra el gobierno. Según la agencia HRANA, con sede en Estados Unidos, al menos 6.872 manifestantes murieron en la represión, entre ellos más de 150 menores. Las autoridades iraníes reconocen alrededor de 3.000 fallecidos.
Desde el exterior, Pahlavi volvió a posicionarse como una figura opositora con aspiraciones de liderazgo, aunque críticos cuestionan si su proyecto político podría derivar en una restauración monárquica, algo que él niega.
Las movilizaciones internacionales buscaron enviar un mensaje de respaldo a quienes continúan protestando dentro de Irán, en un contexto de alta tensión política y negociaciones nucleares en curso.
Fuente: BBC
