En el marco del paro general convocado por la CGT, una multitudinaria movilización se desarrolló hoy en Mar del Plata en rechazo al proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso de la Nación. La marcha comenzó en la Plaza Rocha y avanzó por la avenida Luro hasta confluir en el monumento a San Martín, en avenida Luro y Mitre, acompañada por bombos, banderas y cánticos bajo la consigna unificada de “No a la reforma laboral”.

Ads

La protesta fue encabezada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), junto a numerosas organizaciones gremiales y sociales. La columna de manifestantes se extendió a lo largo de unos 400 metros y tiñó el centro de la ciudad con carteles y estandartes de distintos sindicatos, en una demostración de fuerza que, según los organizadores, superó en convocatoria a la movilización realizada el miércoles pasado, cuando la iniciativa obtuvo media sanción en el Senado.

La extensa columna se dirigió hacia el Monumento a San Martín, en Luro y Mitre.

La marcha contó con una nutrida participación de distintos sectores gremiales, entre ellos docentes, trabajadores de ATE, casineros, bancarios, portuarios y empleados de comercio, que confluyeron en una protesta conjunta para expresar su rechazo a los cambios propuestos y defender sus derechos laborales.

Ads

Puede interesarte

El recorrido concluyó frente al Monumento al General San Martín, donde se expresaron duras críticas al proyecto de modificación de la normativa laboral y se remarcó la necesidad de “defender los derechos conquistados”. Entre los referentes de la protesta hubo satisfacción por la respuesta lograda en la calle, al tiempo que destacaron el carácter pacífico de la jornada ya que no se registraron incidentes vinculados a la movilización.

Ads