Organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y sindicales se movilizan en Mar del Plata a 50 años del golpe de Estado de 1976, bajo la consigna 50 años no son cuento, con concentración en avenida Luro y San Luis y una marcha que recorre el centro de la ciudad.

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En las calles, entre cánticos, banderas y consignas, la movilización volvió a poner en primer plano el reclamo histórico: “Memoria, Verdad, Justicia”. Y una consigna que se repite a lo largo de toda la jornada: “Son 30.000”.

Desde temprano, columnas de organismos, agrupaciones estudiantiles, centrales sindicales, partidos políticos y vecinos autoconvocados comenzaron a reunirse en el punto de encuentro, en una jornada atravesada por las banderas de Memoria, Verdad y Justicia y en un clima de fuerte convocatoria.

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Distintas columnas se concentraron en el centro en un nuevo aniversario del Golpe de Estado.

La movilización partió a las 16:00 y avanzó por la avenida Luro hasta Buenos Aires, continuó por Colón hasta Independencia y luego regresó por Luro hasta San Luis, donde se desarrollarán las actividades de cierre.

Al finalizar la marcha, está previsto un festival artístico bajo la consigna Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. La jornada incluye una apertura con candombe como llamada a la memoria y la participación de Familia Albornoz Llunez, Luis Caro, Ipa Danza Folklórica -con un homenaje a La Sincera coordinado por Laura Carrazana-, Coro Soles, El Carromato con una intervención teatral, Mariela Kogan, Facundo “El Pájaro” junto a Yunta Candombera, Los Murguientos, Despuntando Vicios y La Recumbia Que Nos Parió.

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También se realiza un reconocimiento a Luis Reales y Marcelo Sanjurjo, figuras vinculadas a los históricos festivales El Canto y la Música por la Vida y la Libertad.

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La convocatoria fue impulsada por los Organismos de Derechos Humanos de Mar del Plata-Batán, en un contexto en el que remarcan la necesidad de reafirmar la memoria colectiva frente a discursos negacionistas y sostener la lucha histórica iniciada por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.