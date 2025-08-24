A diferencia de otros barrios de Mar del Plata, donde inmediatamente se menciona a la inseguridad, en Parque Hermoso los problemas que tienen los vecinos son más estructurales: falta de agua potable, un servicio de transporte deficiente y servicios que no funcionan. “Siempre tratando de ver cómo hacerlo visible y que la gente vea lo difícil de vivir acá, porque estamos totalmente aislados”, comentó Cristina, una vecina.

El principal problema que tienen en el barrio está relacionado con la falta de agua corriente. Cristina vive hace treinta años en el lugar, y desde entonces escuchaba a los vecinos quejarse por la falta del servicio. Comentó que, tras una ardua lucha, durante la pandemia lograron que se instalaran tanques de agua para recibir suministro, lo que permitió contar con algo de agua potable. De todos modos, afirmó que “en realidad se hicieron un montón de cosas para conseguir el agua, pero hasta ahora nada”.

En diálogo con El Marplatense, la vecina explicó que se realizaron estudios que determinaron que el agua está contaminada, debido a la ubicación del barrio cerca de un basural y también de la zona de quintas: “Todos los químicos que se tiran en las quintas cuando llueve vienen para el barrio”, recordó.

La situación de la falta de agua potable y cloacas, se agudiza cuando llueve. “Al inundarse el barrio, también tenemos el problema con los baños, los pozos de baño. Eso ustedes tienen que pensar que se inunda todo y es cualquier cosa”, se lamentó Cristina a la vez que cuestionó la falta de interés que observan de las autoridades: “La verdad que no encontramos una manera de que nos escuchen y que alguien venga y nos dé respuesta”.

Específicamente sobre las inundaciones, la vecina de Parque Palermo señaló que como las calles se vuelven intransitables, “tenés que salir a la ruta para poder llegar hasta el jardín o a la salita” del barrio. De lo contrario, los vecinos deben atravesar “unos barriales que son imposibles de pasar porque es tierra”.

Otro de los temas que convoca la queja de los vecinos es el transporte. Por el barrio sólo pasa el 525 “que durante muchísimos años anduvo cada una hora y después cada cuarenta minutos y nunca cambió”. Pero además, de noche no pasa y genera complicaciones: “A las 23:00 es el último colectivo que sale de nuestro barrio para el centro. Y después el que entra del centro para el barrio, el último es a las 00:00”.

Para los habitantes de Parque Hermoso que necesitan movilizarse por emergencias, presenta dificultades porque “si nosotros tenemos algún problema, que tenemos que viajar porque se lastima un niño o alguna cosa por la que tengamos que salir del barrio, no tenemos de otra manera que no sea en remise o Uber”. Y en casos de falta de recursos económicos, deben recurrir a la ayuda de otros, “pidiéndole a un vecino que nos ayude y que nos acerque a otro barrio o algo así”.

Una de las opciones que manejan, sería estirar unas cuadras más el recorrido del 523 para al menos tener dos opciones de colectivos.

Por otro lado, Cristina abordó las limitaciones de la salita de atención médica, que sólo funciona hasta el mediodía. Según expresó, “estaría buenísimo que estuviera un par de horas más porque realmente es necesario”. Y explicó que, ante emergencias médicas, los vecinos deben salir del barrio, tomar un colectivo hasta el centro y luego otro hasta el hospital, ya que “no tenemos otro lugar donde ir”.

Pero así como se presentaron estas quejas, hubo un visto bueno a la gestión de las luminarias en las calles. “Cuando se hace el llamado de que vengan y las arreglen, por ahí un poco más de atención tenemos y está un poquito mejor el barrio”, remarcó. Sin embargo, lamentó que haya zonas no tan bien iluminadas, que han generado accidentes fatales. Y a pesar de haber realizado protestas, como cortes de ruta, afirmó que “hasta ahora no se hizo nada”.