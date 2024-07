Luego de que el Senado bonaerense aprobara el proyecto de Ley de Endometriosis, que propone garantizar el acceso a una atención integral y de calidad de las mujeres que tienen la enfermedad a través de un programa médico obligatorio, desde la agrupación Endohermanas Argentinas salieron a celebrar la media sanción y destacaron la importancia de prevenir la enfermedad que afecta a 3 de cada 10 mujeres.

Tras presenciar el debate de esta semana en el Senado bonaerense, una decena de mujeres de la agrupación Endohermanas Argentinas se emocionaron con el avance del proyecto de la senadora bonaerense Sofía Vannelli que busca la creación y aplicación de un “programa médico obligatorio y gratuito para la detección temprana de endometriosis”.

En diálogo con Diputados Bonaerense, la integrante de Endohermanas, Andrea Crichigno, destacó que la ley permitirá, en principio “que se hable de endometriosis”, considerada una “enfermedad silenciosa”, entre otras cosas, porque el diagnóstico demora de 7 a 10 años.

“Estoy emocionada, la sanción de la Ley de Endometriosis sería la gloria misma, porque todas nosotras somos pacientes, entonces sufrir una enfermedad crónica, lidiar con esos dolores y aparte ponerle el cuerpo para luchar por nuestros derechos, es muy complejo y a veces ingrato”, expresó Crichigno.

Según precisó la referente de la agrupación, la endometriosis “es la tercera causa de consulta por guardia ginecológica”. “Según las estadísticas, la padecen una de cada diez mujeres, pero que como está subdiagnosticada, se estima que son tres de cada diez”, enfatizó.

Es preciso mencionar que, la endometriosis es una enfermedad crónica no transmisible considerada benigna. La misma recubre el útero, el endometrio y provoca una reacción inflamatoria y puede producir la formación de tejido cicatricial –adherencias, fibrosis– dentro de la pelvis y otras partes del cuerpo.

En tanto, la integrante de Endohermanas manifestó que la iniciativa de Vannelli permitirá establecer un “diagnóstico temprano” de la endometriosis para que, de este modo, no se llegue “a casos tan severos y mejorar muchísimo el acceso a la salud de las pacientes”.

“Lo que pasa que siempre se la tomó en cuenta cuando afectó la fertilidad de la mujer, pero cuando los síntomas tenían que ver con el dolor, con los problemas a nivel intestinal y a nivel sexual la mujer tenía que simplemente sufrirlos”, añadió Crichigno.

Al referirse a las problemáticas que atraviesan hoy en día las mujeres que padecen un quiste endometrioma en el ovario, desde Endohermanas indicaron que son necesarias tres ecografías de control por año para no llegar a una cirugía de urgencia. “La obra social no te quiere cubrir o que vas al hospital y no tenés los recursos tampoco para que te lo hagan”, agregaron.

Endohermanas surgió a nivel nacional a fines de 2017 para impulsar una ley nacional que les garantice el derecho a “una salud sexual digna e igualitaria”, donde elevaron más de 20 proyectos al Congreso nacional. Actualmente, la agrupación cuenta con sedes en los municipios bonaerenses de La Plata, Bahía Blanca, Lincoln, Azul y Coronel Rosales, entre otros.

“Hay varias provincias que sancionaron la Ley de Endometriosis como Córdoba, Tucumán, Misiones, Mendoza, Santa Cruz y CABA, pero solamente dos están reglamentadas y las leyes sin reglamentación no son efectivas. Entonces por eso la importancia de que la senadora Vannelli haya trabajado con funcionarios del Poder Ejecutivo, porque estimamos que cuando llegue la ley la van a reglamentar”, precisó Crichigno.

En detalle, el proyecto de Vannelli contempla una cobertura médica integral del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) para las mujeres que padezcan endometriosis, al tiempo que obliga a los efectores públicos a proporcionar medicamentos, tratamientos, terapias hormonales, anticonceptivos, diagnósticos por imágenes e intervenciones quirúrgicas relacionadas con la enfermedad.

En última instancia, el proyecto de Ley de Endometriosis considera fundamental realizar una invitación a los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, para que se adhieran a la norma y promuevan en las 135 localidades de la comuna una implementación amplia y uniforme que alcance a todas las mujeres y personas menstruantes.

En paralelo, el Senado bonaerense también aprobó en la sesión ordinaria del pasado miércoles una iniciativa de la legisladora del bloque UCR + Cambio Federal, Flavia Delmonte, para instaurar el 14 de marzo de cada año como el “Día de la Endometriosis”, con la intención de fortalecer la difusión y concientización respecto a dicha enfermedad.