El lugar donde ocurrió la tragedia.

El fiscal de Homicidios Leandro Arévalo confirmó este miércoles que no se detectaron signos de ingreso violento en la vivienda del barrio Pinares donde fue hallado muerto un hombre de unos 60 años, cuya identidad aún no fue difundida. El funcionario judicial remarcó que la causa se investiga como homicidio y que las circunstancias del hecho permanecen “en plena etapa de investigación”.

“No se visualiza que se haya forzado alguna entrada violenta a la casa, con lo cual o las personas habrían tenido modo legítimo de ingreso o habrían contado con la anuencia del morador”, señaló Arévalo al referirse a uno de los aspectos centrales que analizan los investigadores.

El fiscal explicó que el hallazgo se produjo tras el aviso de personas que se encontraban trabajando en el lugar. “A través del aviso de gente que estaba trabajando se visualizaba un cuerpo tendido, aparentemente en estado inmóvil. Se ingresa a la casa ya con personal de Policía Científica y lo que se advierte es el cuerpo de una persona, un masculino de unos sesenta y pico de años, maniatado, amordazado y en apariencia sin mayores lesiones en el rostro ni en el cuerpo”, detalló.

Arévalo precisó el estado de la víctima. “Estaba desnudo y tirado en lo que sería el medio de la habitación. Es prácticamente un ambiente grande, y en ese espacio estaba el cuerpo”, indicó. En el lugar se observó “algún desorden, como de una revisión no muy exhaustiva de algunas cosas muy específicas”. Entre los elementos que podrían faltar, el fiscal mencionó el teléfono celular de la víctima.

Sobre el momento en que habría ocurrido la muerte, Arévalo señaló que “la sospecha es que esto tendría que haber ocurrido entre la tarde-noche de ayer y la madrugada del día de hoy”, en base a información vinculada al lugar de trabajo de la víctima. “Aparentemente, después de las seis de la tarde se habría retirado con destino a su domicilio”, explicó.

En relación a la causa de muerte, el fiscal fue cauto. “Hay un indicador de asfixia, pero si esto es lo determinante o si hubo alguna otra injerencia, no lo vamos a saber hasta conocer la autopsia”, afirmó. También confirmó que no se observaron heridas visibles: “No se visualizan, en principio, lesiones de ningún tipo”.

Asimismo, indicó que se realizarán estudios complementarios. “Habrá análisis de tóxicos en sangre y orina para ver si hubo algún tipo de medio que pudo haber colaborado”, sostuvo. Arévalo confirmó además que la víctima vivía sola.

El cuerpo fue encontrado por personal que realizaba tareas de albañilería en una propiedad cuyos dueños se encuentran en el exterior y donde se estaban llevando adelante trabajos de remodelación.

Finalmente, el fiscal remarcó que la carátula provisoria es homicidio. “No hay ningún tipo de duda. Lo que es prematuro es determinar si fue en el marco de un robo, un contexto pasional o una situación circunstancial". La investigación continúa con pericias en el lugar y la recolección de testimonios.