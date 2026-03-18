El hombre de 63 años que murió esta mañana en el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla contaba con apto médico vigente, no tenía enfermedades preexistentes y además había declarado no tomar ninguna medicación, informaron fuentes consultadas por este medio.

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El lamentable hecho se registró hoy a las 09:20, cuando el hombre murió tras sufrir una descompensación al finalizar una clase de pileta. Según se indicó, fue asistido mediante maniobras de reanimación por guardavidas, médicos del lugar y personal de emergencias.

La víctima, alumno de segundo nivel de la escuela de natación, se descompensó al término de la actividad. De inmediato, el cuerpo de guardavidas inició maniobras de RCP, a las que se sumaron los médicos que trabajan en el natatorio.

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Durante el operativo se utilizó un desfibrilador externo automático, que no logró detectar actividad cardíaca. Las tareas de reanimación se extendieron durante aproximadamente 40 minutos.

La ambulancia del servicio de emergencias Servisa arribó al lugar a los 12 minutos del inicio de la asistencia. Su personal continuó con las maniobras de RCP y suministró adrenalina y oxígeno a la víctima. Finalmente, tras 40 minutos de intentos de reanimación, la médica del servicio de emergencias constató el fallecimiento en el lugar.

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Como se informó, el hombre no había declarado enfermedades preexistentes ni consumo de medicación en su declaración jurada. Además, contaba con apto médico vigente, presentado hoy, con fecha de emisión del pasado jueves 12.