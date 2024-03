Una mujer fue detenida en la madrugada de hoy por personal policial en el marco de un hecho de profunda conmoción: su hijo de 2 años llegó a la guardia del Materno Infantil con claros síntomas de abuso sexual y golpes, informaron las fuentes consultadas.

En primera instancia, la ambulancia del SAME trasladó a la menor al Centro de salud número 2 "pero allí no había médicos, eran tipo las once de la noche", confirmaron a este medio fuentes de salud consultas.

"Tenía hematomas y estaba cursando un paro", detallaron luego a El Marplatense. De inmediato la ambulancia los trasladó al Materno Infantil donde "ingresó a las 23,40 y en paro cardiorrespiratorio y no respondió a maniobras de reanimación", detallaron desde el nosocomio.

Ante los signos, la fiscal a cargo, Romina Díaz, ordenó la aprehensión de la joven de 28 años en el nosocomio donde trataron de salvarle la vida a el menor y abrió una caratula en la causa de Homicidio. La mujer vivía sola, con el menor fallecido y dos hijos más.