Tras el balance sobre el primer año de gestión del presidente Javier Milei, organizaciones sociales salieron a las calles para demostrar su desconformidad con el gobierno y reclamar, una vez más, alimentos para las familias más carenciadas.

En este sentido, Lorena Rodríguez, referente de Libres del Sur, declaró en diálogo con El Marplatense que “estamos exigiéndole medidas concretas a la ministra Pettovello y puntualmente en Mar del Plata al intendente Montenegro, entendiendo que la situación que estamos viviendo hoy en día lamentablemente golpea muchísimo a las familias más vulnerables”.

Por este motivo, “vemos que de cara a los últimos días del año, muchas familias no van a tener una mesa digna para poder pasar las fiestas”, afirmó.

Asimismo, señaló que “desde el gobierno nacional, como el municipal, se escuchaba en los relatos del presidente el por qué siempre tenemos que pagar o bancar quienes más sufrimos. El ajuste que estuvieron realizando sistemáticamente durante todo este año lo han pagado los sectores históricamente postergados, sobre todo los adultos mayores con los recortes que han tenido en las jubilaciones y los medicamentos”.

De modo que “un montón de familias o adultos mayores concurren a los comedores comunitarios para poder tener un alimento en sus hogares, ya que el dinero lo están ocupando para poder pagar algunas de las tantas medicaciones que toman por sus patologías de base”, remarcó.

En cuanto a la posibilidad de más movilizaciones, dijo que “si no tenemos respuestas, no nos queda otra. Si bien hay todo un entramado por parte del gobierno para desmotivar a la gente que reclama, no hacemos más que pedir lo justo y lo que necesitamos. No es un sálvese quién pueda, el Estado tiene que responder a las necesidades de todos los argentinos y no solamente de un sector minoritario que tiene mucha plata”.

“El derrame no termina llegando, lamentablemente necesitamos que quienes tienen el poder de gestionar, lo hagan para todos”.