Palpitando el inicio de la temporada de verano, el concesionario de playas en La Perla, Varese y Mogotes, Pablo Philapsidis, contó que tuvieron “muchas consultas y reservas” durante el último fin de semana largo, y que los balnearios "están con la misma cantidad de reservas que en temporadas anteriores”.

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“Después de este fin de semana largo, que es típico que se llene de turistas en Mar del Plata, tenemos una perspectiva de lo que va a venir con bastante optimismo. Con el clima que tuvimos, se vieron muchas consultas y reservas, y no solo en sectores céntricos, que son los más habituales, sino que también hubo muy buena repercusión en el sur y Mogotes”, sostuvo en diálogo con El Marplatense.

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Además, el empresario explicó que “el cliente habitual de los balnearios, en un gran porcentaje, es el marplatense que comienza a usarlos desde esta fecha”, ya que muchos ya instalaron las carpas. Al mismo tiempo, especificó que “el 60 o 70 por ciento de los clientes son marplatenses”, mientras que un porcentaje “más chico” corresponde a visitantes de Capital y el turismo de cercanía.

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En paralelo, Philapsidis también indicó que en algunos casos “miran el pronóstico y alquilan por una semana o tres o cuatro días”, por lo general personas de “Balcarce, Tandil, Ayacucho y un radio de 200 kilómetros de Mar del Plata que usa esos días para disfrutar de lo que ofrece la ciudad", entre ellos "los balnearios, los teatros y la gastronomía”.

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Por otro lado, también subrayó que, aunque aún no pueden medir el nivel de demanda en diferentes zonas de la ciudad, “todos los balnearios están con la misma cantidad de reservas que en temporadas anteriores”, y manifestó que creen que puede haber dificultades con el alquiler diario, a pesar de que remarcó que es una cuestión que “va a depender del clima”.

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