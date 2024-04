Tal como se anunció, este martes 23 se llevará a cabo a movilización por parte del sector universitario público “en defensa del sistema nacional” en cuanto a paritarias y la actualización del presupuesto.

La marcha concentrará a partir de las 16 en San Lorenzo y Funes y movilizará aproximadamente a las 16:30. Seguirá hacia Independencia y Luro y culminará en el Monumento San Martín.

Los convocantes de la marcha enfatizaron la necesidad de defender la universidad pública, gratuita, laica y de calidad. Además, hicieron un llamado a proteger los salarios de docentes, no docentes e investigadores, así como las becas y el boleto educativo, que son fundamentales para que el estudiantado pueda sostenerse dentro de las instituciones educativas.

"Hay que defender a la Universidad que está siendo fuertemente atacada. Más allá de lograr que se recupere el presupuesto perdido con esta hiperinflación del 280% y uno congelado desde octubre del 2022, el ajuste a nuestros salario, bastardeados en cuatro meses del nuevo gobierno. Tuvimos una inflación del 82% y nuestra pauta salarial no llega al 34%. Esa es la realidad. Tenemos el 30% de nuestra planta por debajo de la canasta básica, así que hay mucho por lo cual pelear, revertir y entendemos que esta marcha tiene que ser más que contundente y la sociedad ser parte de ella", expresó la secretaria general de APU, Victoria Schadwill.

Por su parte, el presidente de la Federación Universitaria Marplatense, Ivan Viva afirmó que "le pedimos al gobierno nacional que desactive el protocolo antipiquete en Buenos Aires porque estamos reclamando que queremos estudiar".

Asimismo, el secretario general de ADUM, Pedro Sanllorenti aclaró: "Las cuestión salarial nos afecta tanto a los docentes como a los no docentes. Las propuestas unilaterales que tiene el gobierno nacional, cada vez que convoca a una paritaria, son decirnos esto es lo que hay, ya liquidamos. Así son ahora, no se pueden discutir. Y además de que muchos de nuestros salarios están bajo la línea de pobreza, hay un detalle que no es menor. El 35% de los docentes universitarios de Argentina, no recibió un peso de aumento desde diciembre a la actualidad. Esto es porque el gobierno lo decidió, así como también no aprobar la Ley de Presupuesto para el 2024 y desactivar la paritaria nacional docente".

"En la provincia de Buenos aires, hace tan solo una semana se fijó para el cargo de maestro de grado inicial que es el que se equipara con el ayudante semi exclusivo, en $420.000 contra $250.000 que tenemos en las universidades. Es grave porque los ayudantes que recién comienzan a trabajar, cobran $125.000 si están 10 horas. No tenemos presupuesto, las paritarias andan mal, si nos comparamos en lo que nos tocó a nosotros con el resto del estado nacional, vamos por atrás. El gobierno decidió discriminar a los trabajadores de las Universidades del resto de los del Estado", continuó.

"Por eso hacemos esta movilización a nivel nacional, la cual localmente ya tuvo una importante impronta el pasado 14 de marzo. Ahí se demostró que la comunidad universitaria ya está atenta. Hoy habrá jornada de clases públicas en el complejo, seguimos trabajando el tema allí y esperamos que mañana con el acompañamiento de todo lo que representan las tres centrales, con sus sindicatos, el movimiento de organizaciones populares y territoriales, los partidos políticos, ser muchísimos más que los que ya fuimos", siguió desde ADUM.

En ese sentido, el referente indicó cuál será el recorrido de la marcha para que los marplatenses que no asistan, puedan evitarla: "Le pedimos a la gente que tenga paciencia y para indicar los cortes de calle, hicimos pasacalles donde pusimos "espere unos minutos, estamos defendiendo a la Universidad Pública", porque vemos que la población no quiere manifestaciones. Les molesta. El trayecto es sencillo y lo tienen que evitar. Vamos a salir desde San Lorenzo y Funes aproximadamente a las 16:30, por San Lorenzo hasta Independencia y en Independencia y Luro seguramente haremos una parada. A las 17:15 estaremos pasando por la intersección de las dos avenidas y vamos a finalizar en el Monumento San Martín", concluyó Sanllorenti.