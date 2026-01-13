La extensa columna avanzó lentamente por varias arterias de la ciudad, con trompetas, fuegos de artificio y banderas. Durante el recorrido, vecinos denunciaron ruidos extremos y cortes momentáneos de tránsito, mientras se exhibían globos y estandartes con los colores de Aldosivi, institución a la que el adolescente estaba vinculado.

Al llegar al Cementerio, el clima de conmoción se mezcló con simbología futbolera: el ataúd fue cubierto con una bandera del club y una banda entonó canciones de cancha mientras se encendían nuevas bengalas. En redes sociales, la novia del joven compartió videos de la caravana con la frase “Haciendo ruido como a vos te gustaba”, acompañada por música.

El crimen ocurrió el sábado alrededor de las 17 en el barrio Nuevo Golf, en el marco de una balacera cruzada que involucró al menos tres vehículos: una camioneta blanca, una moto y un Fiat Palio rojo. El enfrentamiento comenzó en Gianelli y 81 y se extendió hasta Cerrito y 83.

Según la investigación, el Fiat Palio recibió entre 15 y 20 disparos y terminó volcado, con impactos incluso en el techo. El adolescente circulaba en moto cuando recibió el disparo mortal, presuntamente desde el automóvil, y fue trasladado de urgencia a un centro de salud cercano, donde ingresó sin vida por una herida de arma de fuego en la nuca.

La causa continúa bajo investigación judicial. El hecho reavivó la preocupación por la escalada de violencia armada en Mar del Plata, en un contexto marcado por reiterados episodios de balaceras y uso de armas de fuego en distintos barrios de la ciudad.

