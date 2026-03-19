Un hombre de 50 años resultó herido este jueves por la mañana tras protagonizar un choque entre motocicletas en la intersección de avenida Constitución y calle Carballo, en Mar del Plata. El hecho se registró cerca de las 09:30, cuando la víctima circulaba en una Benelli y, por causas que se investigan, colisionó con una Honda Wave 110 conducida por un joven de 28 años.

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A raíz del impacto, el conductor de la Benelli sufrió politraumatismos y fue asistido en el lugar por personal del SAME, que luego lo trasladó al hospital. Según se informó, el hombre se encontraba consciente y fuera de peligro.

Durante las actuaciones, se determinó que la Honda Wave tenía un pedido de secuestro activo por un hurto denunciado en 2015 en la provincia de Misiones, por lo que el rodado fue incautado. La Justicia notificó al conductor por lesiones culposas y encubrimiento, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.

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