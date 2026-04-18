Un hombre de 29 años fue aprehendido esta madrugada tras una persecución iniciada por maniobras imprudentes con una motocicleta, que derivó en su detención dentro de una vivienda ubicada en el barrio Libertad.

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El procedimiento fue llevado a cabo por personal de Prefectura Naval Argentina, con intervención de la Comisaría Sexta, en el marco de actuaciones por “prueba ilegal de velocidad con motovehículo, resistencia a la autoridad y violación de domicilio”.

Todo comenzó en la intersección de República Arabe Siria y 3 de Febrero, donde los efectivos detectaron al motociclista realizando maniobras peligrosas, lo que motivó el inicio de una persecución controlada.

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La persecución finalizó cuando el sujeto ingresó sin autorización a una vivienda de Errea 900, donde fue rápidamente reducido y aprehendido por el personal interviniente. Además, se labraron infracciones de tránsito vinculadas al motovehículo utilizado.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía N°11, que dispuso las actuaciones de rigor y el traslado del detenido a la Unidad Penal N°44, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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