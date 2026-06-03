Un violento robo de moto ocurrido durante la madrugada de este miércoles terminó con dos menores aprehendidos y el vehículo recuperado a los pocos minutos gracias a un rápido operativo policial en Mar del Plata.

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Todo comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre el robo de una motocicleta Honda Wave roja en inmediaciones de Bestoso y San Salvador. Según denunció la víctima, un joven de 26 años, fue interceptado por tres delincuentes, uno de ellos armado con un revólver, que lo amenazaron y le sustrajeron el rodado antes de escapar.

Mientras se dirigían al lugar del hecho, efectivos del Comando de Patrullas detectaron una motocicleta con características similares circulando por la zona de Azopardo y avenida Vértiz. Al identificar a sus ocupantes y cotejar los datos aportados por la víctima, confirmaron que se trataba de la moto robada minutos antes.

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Los sospechosos resultaron ser dos adolescentes de 17 años. En presencia de un testigo, los policías secuestraron la Honda Wave, que fue hallada en buen estado y con la llave colocada. Durante los cacheos preventivos no se encontraron armas de fuego.

La causa quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 4, que dispuso la aprehensión de ambos menores por el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego no secuestrada. Además, se ordenaron las actuaciones de rigor y la posterior restitución de la motocicleta a su propietario.

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